F1 : L'annonce de Verstappen que personne n'a vu venir !

Champion du monde pour la quatrième fois consécutive en 2024, Max Verstappen a éprouvé plus de difficulté, puisque la concurrence lui a donné du fil à retordre. Le pilote néerlandais a vu l'écart avec ses concurrents se réduire et en 2025, cette tendance pourrait se répéter. Avant le premier Grand Prix de la saison, il a estimé que son équipe n'était pas la plus forte.

Ces derniers jours, les pilotes de Formule 1 ont eu l'occasion de réaliser leurs essais d'hiver avant le premier Grand Prix de la saison. Max Verstappen a eu l'occasion d'y participer, et il a fait ses premières analyses. Le champion du monde estime que son équipe a un peu de retard sur McLaren, écurie qui est donnée favorite pour de nombreux observateurs.

F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin !

Verstappen passe une annonce choc

Conscient des difficultés rencontrées par son écurie l'année dernière, Max Verstappen s'apprête à défendre son titre, mais il pourrait être sérieusement challengé. A tel point qu'il n'a pas hésité à donner McLaren comme favorite pour le titre en 2025. « Pour le moment, une seule, et cette équipe est orange ! C'est une très belle couleur, bien sûr, mais de notre côté, nous avons encore du travail. Les autres équipes veulent aussi progresser, je pense donc que pour l'instant, une écurie est clairement devant. Si l'on analyse les chronos, alors je pense que McLaren est le favori » avoue-t-il dans un entretien avec Viaplay.

« Je ne pense pas que nous puissions viser la victoire »

Ces dernières années, l'écurie Red Bull avait de la marge sur ses concurrents, ce qui a permis à Max Verstappen d'avoir une domination sans partage. Le pilote néerlandais a vu les écarts se réduire clairement, et il ne s'attend pas à décrocher la victoire à Melbourne la semaine prochaine. « De notre côté, tout n'a pas été parfait, mais nous avons des idées sur la manière de progresser. J'ai passé beaucoup de temps dans le simulateur, pas plus tard qu'hier. Je ne pense pas que nous puissions viser la victoire dès Melbourne, mais j'espère que nous pourrons nous améliorer au cours des deux premiers Grands Prix », poursuit-il.