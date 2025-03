C’est officiel, l’OM annonce son grand attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête éternelle de son fameux grand attaquant, l'OM a peut-être enfin trouvé le profil idéal au cours du mercato de janvier. Le club phocéen a signé Amine Gouiri en provenance de Rennes pour 20M€, et Roberto De Zerbi continue d'affirmer avec force que l'international algérien a toutes les qualités requises pour briller à l'OM et même s'imposer comme une référence en Europe.

Recruté durant le mercato hivernal par l'OM en provenance du Stade Rennais pour un transfert avoisinant les 20M€, Amine Gouiri (25 ans) s'est tout de suite impose comme un élément majeur. L'attaquant algérien, positionné en pur numéro 9 par Roberto De Zerbi, enchaine les buts et les passes décisives depuis sa signature à l'OM. D'ailleurs, son entraîneur n'a pas hésité à le comparer à plusieurs reprises à un certain... Gonzalo Higuain !

Gouiri-Higuain, De Zerbi évoque la comparaison

Interrogé en conférence de presse vendredi, De Zerbi en a remis une couche sur Amine Gouiri : « La comparaison avec Higuain ? C'est quelque chose que j'aimerais qu'il devienne. Évidemment, il n'est que le reflet de lui-même. Higuain est un champion absolu, tandis que Gouiri est un très bon joueur, mais il reste encore à ce niveau. Ce qu'il faut, c'est qu'il conserve ses qualités en dehors de la surface tout en ajoutant davantage d'agressivité et d'envie lorsqu'il conclut une action. Selon moi, il s'agit en grande partie d'une question mentale. Il doit bien tirer, il voit les buts et a toujours marqué beaucoup, que ce soit à Nice ou à Rennes », indique l'entraîneur de l'OM.

« Il peut devenir un footballeur exemplaire pour l'OM »

Et il poursuit en annonçant une nouvelle fois très clairement qu'Amine Gouiri était désormais le buteur attitré de l'OM et qu'il avait les qualités pour assumer ce statut de grand attaquant : « Il jouait à un poste différent, et aujourd'hui, il porte le numéro 9 de l'OM. Être le 9 de l'OM, c'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité : il doit marquer et faire bouger le match. Je pense que c'est un bon joueur, une personne intègre, et qu'il peut devenir un footballeur exemplaire pour l'OM ». Le message est passé...