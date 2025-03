Transfert au PSG : Il annonce le prochain phénomène ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Gianluigi Donnarumma étant en grande difficulté suite à son raté en Ligue des Champions contre Liverpool, la question autour d'un changement de gardien au PSG est de nouveau évoquée. Et Dominique Séverac, journaliste du Parisien, confirme le vif intérêt du club parisien pour Lucas Chevalier, indiquant au passage que le portier du LOSC avait toutes les qualités pour s'imposer et progresser sous les ordres de Luis Enrique.

Comme c'est malheureusement souvent le cas dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions du PSG, Gianluigi Donnarumma est encore passé à côté mercredi soir contre Liverpool (défaite 0-1). Dominés pendant tout le match, les Reds ont finalement trouvé l'ouverture sur leur seule et unique occasion franche en fin de rencontre, avec un but d'Harvey Elliott sur lequel Donnarumma n'a pas du tout la main ferme. Et le gardien italien se trouve donc de nouveau dans la tourmente, d'autant que le PSG a déjà identifié son potentiel remplaçant.

Le PSG à fond sur Chevalier

Dominique Séverac, journaliste du Parisien, a confirmé le vif intérêt des dirigeants du PSG pour Lucas Chevalier (23 ans), qui réalise une grosse saison avec le LOSC : « Sachez que le PSG cherche un nouveau gardien pour la saison prochaine et a ciblé Lucas Chevalier pour remplacer Gianluigi Donnarumma », explique-t-il dans un chat avec les internautes.

Le profil idéal pour Luis Enrique ?

Et Séverac poursuit en expliquant que Lucas Chevalier avait le profil-type du jeune élément capable de progresser à vitesse grand V sous les ordres de Luis Enrique au PSG : « Qui pouvait penser que Donnarumma serait aussi faible dans les grands matchs ? Les entraîneurs de Lucas Chevalier estiment qu'il a le mental pour s'imposer à Paris. Je leur fais confiance. Et tous les joueurs progressent sous Luis Enrique, à part un ou deux (Lee, Beraldo). Mais la liste est longue : Hakimi, Mendes, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Dembélé, Ramos, Ruiz… Pourquoi pas un jour Chevalier ? ». Le gardien du LOSC a donc tout pour devenir le prochain phénomène du PSG.