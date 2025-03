PSG - Arabie Saoudite : Une star s’apprête à disparaitre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’avenir de Mohamed Salah est au coeur de toutes les discussions. Et pour cause… En fin de contrat à Liverpool, l’Egyptien pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Mais pour aller où ? Certaines rumeurs l’envoient au PSG, mais alors qu’il faudrait écarter cette idée, Salah est davantage vu… en Arabie saoudite.

Aujourd’hui, Mohamed Salah est un joueur de Liverpool. Mais pour encore combien de temps ? L’Egyptien est en fin de contrat chez les Reds et par conséquent, il pourrait donc partir libre à la fin de la saison à moins d’une prolongation. Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Salah fait parler et s’il a été annoncé au PSG, c’est plutôt vers l’Arabie Saoudite qu’on l’envoie.

« Ça sent la fin »

Pour Le Figaro, Christophe Jallet a réagi à ce feuilleton autour de l’avenir de Mohamed Salah. L’ancien joueur du PSG, aujourd’hui consultant pour Canal+, a alors confié concernant l’Egyptien : « C'est long, très long… Il y a un petit jeu entre lui et Liverpool. Aucune des deux parties ne se positionne vraiment parce que ça sent la fin ».

« Je le vois partir en Arabie saoudite »

« Je pense que Salah rêve d'une année brillante à tous les points de vue, sachant que c'est déjà quasi coché en Premier League, ils sont en finale de Coupe de la ligue et il reste la C1. S'il arrive à atteindre les objectifs collectifs et individuels, il aura le Ballon d'or, et dans ce cas, je le vois partir en Arabie saoudite, ça fait déjà quelques temps qu'on lui promet un pont d'or là-bas. S'il gagne tout cette saison, je pense que, malheureusement pour nous, on verra disparaître le talent de Mohamed Salah de l’Europe », a enchainé Jallet concernant Mohamed Salah.