Mercato - OM : De Zerbi annonce une magnifique trouvaille

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau gardien lors du dernier mercato estival, l'OM avait finalement jeté son dévolu sur Gerónimo Rulli, recruté en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 4M€. L'international argentin se montre très performant depuis son arrivée au sein du club phocéen, et Roberto De Zerbi lui a d'ailleurs rendu hommage vendredi.

Et si l'OM détenait dans ses rangs le meilleur gardien du championnat de France ? Gerónimo Rulli, recruté l'été dernier alors qu'il était en difficulté du côté de l'Ajax Amsterdam, s'est tout de suite imposé comme un dernier rempart redoutable pour les attaquants de Ligue 1, et l'un des grands artisans de la deuxième place de l'OM en championnat.

Mercato : Une offre «ridicule» de l’OM annoncée !

➡️ https://t.co/Yj2dqB7WT7 pic.twitter.com/jDxWVuZ0hQ — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 8, 2025

« Un top joueur »

Interrogé en conférence de presse vendredi avant la réception du RC Lens, Roberto De Zerbi s'est d'ailleurs enflammé pour le gardien argentin de l'OM qu'il considère comme une excellente trouvaille : « C’est un garçon formidable, un véritable top joueur. Les Argentins, je pense, ont une vraie avance sur cet aspect-là. Ils sont capables de gérer la pression, et plus elle est forte, plus elle les transcende. C’est vraiment un joueur taillé pour l’OM, et pour moi aussi », a indiqué De Zerbi.

« Une grande saison »

« Il réalise une grande saison, et c’est totalement mérité. Il travaille toujours avec sérieux, en donnant le meilleur de lui-même, pas seulement le samedi ou le dimanche en match, mais tout le temps », poursuit l'entraîneur de l'OM. Rulli est donc considéré comme l'un des très bonnes pioches du dernier mercato estival au sein du club.