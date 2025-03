Transfert tabou à l'OM, Deschamps a refusé de s'en mêler !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM, et ce, même s'il a été formé au PSG. Avant d'accepter de relever le challenge marseillais, l'international français a sondé Didier Deschamps. Toutefois, le sélectionneur des Bleus a préféré laisser Adrien Rabiot faire son propre choix.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a eu un énorme conflit avec la direction parisienne. A quelques mois de la fin de son contrat, l'international français a refusé de prolonger. Ne voulant pas voir son titi partir librement et gratuitement le 1er juillet 2019, le PSG l'a mis au placard pendant de longues semaines, espérant le voir accepter une prolongation. Mais finalement, Adrien Rabiot a pris son mal en patience, avant de signer pour 0€ à la Juventus.

Formé au PSG, Rabiot a signé à l'OM

Après cinq saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Adrien Rabiot a fait son retour en France. Et à la surprise générale, le milieu de terrain de 29 ans a signé à l'OM, chez le grand rival du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juve, Adrien Rabiot a rejoint l'ennemi de son club formateur le 17 septembre dernier, et ce, librement et gratuitement. Avant de migrer vers Marseille, Adrien Rabiot a demandé l'avis de Didier Deschamps, mais le sélectionneur de l'équipe de France a préféré ne pas prendre position sur ce dossier.

«Deschamps ne voulait pas décider pour moi»

Lors d'un entretien accordé à DAZN, Adrien Rabiot a raconté les coulisses de son transfert vers l'OM. « J’avais décidé à la fin de l’Euro avec l’EDF de couper un peu plus, de prendre plus de temps. Je sentais que j’en avais besoin. J’ai discuté avec Medhi Benatia qui me demandait comment j’allais. Il m’a parlé du projet, du coach, des joueurs. J’ai accroché tout de suite. Longoria, le coach, ils sont ambitieux, ça nous lie. Quand je suis arrivé, on m’a mis des préparateurs à disposition. Je n’étais pas encore prêt pour jouer. J’ai travaillé avec des préparateurs individuelles. Mes premiers contacts, c’était juste avant que je signe. Je voulais prendre du temps, j’ai discuté avec d’autres clubs avant, mais je ne voulais pas me précipiter. Pour certaines raisons, de leur côté ou du mien, ça ne s’est pas fait. C’est allé vite avec l’OM. Il n’y a pas eu beaucoup d’appels avec l’OM. J’ai réfléchi au début bien sûr, si ça allait m’apporter cette aventure. J’ai parlé avec Deschamps qui m’a dit qu’il ne voulait pas décider pour moi. Je connaissais Benatia avant, il est ambitieux et fait du bon travail », a précisé le numéro 25 marseillais ce samedi soir.