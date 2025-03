PSG : Mbappé lâche «une vérité» sur le Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est donc resté 7 saisons au PSG. La séparation a eu lieu l’été dernier. Le Français est parti au Real Madrid et ce départ a été très tendu. L’histoire s’est donc terminée d’une mauvaise façon, mais ce n’est pas pour autant que Mbappé va cracher sur le Qatar et l’impact que les propriétaires ont eu au PSG.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé et le PSG sont en conflit. En effet, depuis qu’il a quitté le club de la capitale, le joueur du Real Madrid réclame 55M€ de salaires et primes impayés. Après 7 ans d’union, la séparation est donc tumultueuse entre Mbappé et le PSG. Mais ce n’est pas pour autant qu’il existe un certain respect…

« Le Qatar a fait du PSG un très grand club ? Bien sûr »

A l’occasion d’un entretien accordé à Clique, Kylian Mbappé s’est exprimé sur le Qatar au PSG. Et malgré les conditions de son départ, l’ancien Parisien n’a pas renié l’apport des Qataris au sein du club de la capitale : « Le Qatar a fait du PSG un très grand club ? Bien sûr. C’est une vérité ».

« Le Qatar l’a fait passer dans une autre dimension »

« Le PSG a toujours été un grand club, un club qui a attiré des stars, des grands joueurs. Mais le Qatar l’a fait passer dans une autre dimension. Ils n’étaient pas invité à la table, la table des plus grands clubs du monde. C’est une vérité », a enchainé Kylian Mbappé.