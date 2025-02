F1 : C'est terminé, Lewis Hamilton l'abandonne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé il y a un an, le transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari est effectif depuis le 1er janvier dernier. Le pilote britannique quitte donc Mercedes 11 ans après son arrivée, et laisse donc le rôle de leader à George Russell. Ce dernier reconnaît d'ailleurs que la phase durant laquelle il était le jeune pilote inexpérimenté est terminée. C'est à lui d'assumer un nouveau rôle et entamer un nouveau chapitre de sa carrière.

Désormais pilote Ferrari, Lewis Hamilton a donc abandonné son rôle de leader chez Mercedes à George Russell. Ce dernier, qui est arrivé comme un pilote prometteur, aura désormais de lourdes responsabilités au sein de l'équipe dirigée par Toto Wolff, aux côtés d'un Andrea Kimi Antonelli qui récupère donc le statut de petit nouveau. A seulement 26 ans, George Russell est donc déjà le leader d'un top team, et il reconnaît que le départ de Lewis Hamilton bouleverse sa carrière qui prend donc une nouvelle tournure.

One year ago today, Lewis Hamilton was announced as a 2025 Ferrari driver. pic.twitter.com/UY7jR4BhOy — Scuderia Ferrari News (@FerrariNewsUK_) February 1, 2025

Abandonné par Hamilton, Russell évolue dans sa carrière

« Je reconnais mon rôle de pilote plus expérimenté. Il y a beaucoup d’excellents jeunes pilotes qui arrivent sur la grille et cela vous fait réaliser que vous n’êtes plus un jeune. J’entame un nouveau chapitre de ma carrière. Je termine mes débuts et j’entre dans la phase intermédiaire. Lewis avait 29 ans lorsqu’il a rejoint Mercedes et a commencé à gagner tous ces championnats, et Michael avait une trentaine d’années chez Ferrari. De nos jours, tout le monde commence de plus en plus jeune », reonnaît-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Je reconnais mon rôle de pilote plus expérimenté»

« J’ai fait mes débuts à 20 ans. Mais je me sens prêt maintenant à remplir des rôles au sein de l’équipe, mais le plus important est de piloter aussi vite que possible, et je me sens en bonne position pour le faire. Je vais continuer à vouloir apprendre, à être ouvert et à ne rien considérer comme acquis. Soit vous avez la vitesse, soit vous ne l’avez pas, mais il ne fait aucun doute que les gars qui arrivent seront compétitifs », ajoute George Russell.