Hamilton-Ferrari : L’annonce surprise du camp Verstappen !

Jean de Teyssière

Depuis une semaine, les clichés de Lewis Hamilton tout de rouge vêtu font le buzz sur les réseaux sociaux. Le transfert le plus incroyable de l'histoire de la Formule 1 est vu d'un bon œil par de nombreux acteurs, y compris les rivaux. Christian Horner, directeur de Red Bull, est également excité de voir comment ce mariage va se passer.

À Maranello, c'est l'effervescence. Ferrari a accueilli un nouveau pilote, et pas des moindres : Lewis Hamilton. Le Britannique, septuple champion du monde, a rejoint l'écurie la plus mythique de la Formule 1 et fera équipe aux côtés de Charles Leclerc. L'ère 16-44 (les numéros de Leclerc et Hamilton) peut commencer et l'ensemble de la Formule 1 a hâte de voir ce que cela va donner.

That’s a wrap on this week’s testing 💪 pic.twitter.com/2KBdIME2C6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 31, 2025

«Hamilton dans une Ferrari, c'est du grand divertissement»

Même chez les concurrents, l'excitation est au rendez-vous. Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a évoqué l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le boss de Max Verstappen explique, dans des propos rapportés par F1 Only que : « J’ai vu quelques photos, je trouve que ça lui va bien. Je pense que c’est une bonne chose pour la Formule 1. Lewis Hamilton dans une Ferrari, c’est vraiment du grand divertissement. » Le Grand Prix d'Australie, qui aura lieu dans 43 jours est certainement coché par tous les fans de Formule 1.

«Ça pourrait être une année exceptionnelle»

Cette arrivée pourrait être accompagnée d'une hausse de niveau. McLaren, Mercedes et Red Bull vont devoir faire face à la nouvelle ère qui souffle chez Ferrari et Christian Horner le sait : « Je pense donc qu’il s’agit d’une nouvelle dynamique pour cette année qui pourrait être très excitante. Je pense que ce sera très serré. Vous allez avoir quatre équipes qui vont être très compétitives. Faites votre choix. McLaren va être fort, Ferrari va être fort, Mercedes va avoir quelque chose à prouver aussi, donc ça pourrait être une année exceptionnelle. »