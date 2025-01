F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a préparé son départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pilote Ferrari depuis désormais un mois, Lewis Hamilton avait créé la sensation il y a un an avec l'annonce de son transfert vers la Scuderia. Néanmoins, il s'agit d'une décision murement réfléchie puisque Piero Ferrari, fils d'Enzo, révèle avoir plusieurs fois discuté avec le septuple champion du monde par le passé et son départ de Mercedes est déjà dans son esprit depuis plusieurs années.

Il y a un an, la bombe était lâchée. Ferrari annonçait la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Un an attente, et le septuple champion du monde a donc débarqué à Maranello ces derniers jours pour ses premiers essais avec la Scuderia. Mais si l'annonce de son transfert a fait sensation, Lewis Hamilton songeait pourtant depuis longtemps à son départ de Mercedes. C'est ce que révèle Piero Ferrari. Fils de la légende Enzo Ferrari, créateur de la marque italienne, il dévoile effectivement des discussions anciennes avec Lewis Hamilton.

Hamilton avait son départ en tête depuis longtemps

« Je n’arrivais pas à y croire. Toute cette véritable passion m’a frappé. Les gens sur le petit pont qui surplombe la piste de Fiorano, envahissant la piste cyclable, c’était une démonstration d’amour. C’est magnifique ! Je suis allé l’accueillir lorsqu’il a posé le pied à Fiorano, en lui souhaitant la bienvenue. Il avait vu les fans qui l’attendaient depuis les fenêtres de la voiture, et il était heureux, surpris. Je ne me souviens pas d’autres pilotes aussi élégants pour leur premier jour chez Ferrari. Un costume impeccable, une cravate, un croquis. Nous, les managers, par exemple, nous n’avions pas de cravate », lance-t-il à Autosprint avant d'expliquer que Lewis Hamilton parle avec Ferrari depuis longtemps : « Au fil des ans, nous avons discuté et plaisanté, ici et là. Plusieurs fois, il m’a fait part de son désir de courir avec nous, mais il était lié à Mercedes et nous étions liés à nos pilotes. Puis le moment est venu où Lewis et nous avons vu l’opportunité d’entamer des négociations. Et la signature est arrivée. »

«Plusieurs fois, il m’a fait part de son désir de courir avec nous»

« La première fois qu’il est venu nous voir, c’est lorsqu’il a acheté la La Ferrari, c’était en 2014. Il a passé beaucoup de temps à l’usine pour étudier comment la personnaliser. Puis, vers le soir, il m’a dit bonjour et je lui ai demandé s’il voulait rester dîner avec moi. Il était enthousiaste. Nous avons parlé de voitures, mais pas seulement, et j’ai découvert une personne vraiment agréable, hors du commun. Nous étions au restaurant Cavallino avec son chien. Il est revenu d’autres fois, parlant surtout avec les responsables de la partie commerciale. Il est en bonne santé, il est en bonne forme physique et mentale, je ne pense pas que l’âge soit un problème. Il a accepté le défi avec beaucoup d’enthousiasme. Sept titres mondiaux signifient que l’on sait lire les courses. Lewis apporte à Ferrari une énorme expérience, c’est un professionnel au plus haut niveau, il sait comment gagner des courses, il a la bonne pression pour essayer », conclut Piero Ferrari.