«Mission impossible», le PSG le fait halluciner !

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, le PSG affrontera Brest les 11 et 19 février prochains. Mais avant cela, les deux formations se sont rencontrées en championnat ce samedi, pour une large victoire parisienne (2-5). Coach brestois, Eric Roy estime ce dimanche que se qualifier face au géant parisien relève d’une mission impossible.

Le PSG a poursuivi sur sa belle lancée. Avant d’affronter Brest en barrages de la Ligue des Champions (match aller le 11 février, le retour au Parc des Princes le 19), le club de la capitale a balayé le club breton en championnat ce samedi (2-5), du côté de Francis le Blé.

Brest ne se fait pas d’illusions face au PSG

Pour autant, Brest aura proposé une belle prestation face au leader parisien. Mais trop efficaces, les Parisiens se sont finalement largement imposés, et affichent une grosse confiance avant de retrouver les Brestois en Ligue des Champions. Invité de l’émission Stephen Brunch de RMC ce dimanche, Eric Roy ne se fait pas trop d’illusions quant à une possible qualification des siens face au PSG.

« Déjà les battre une fois sur un match sec c'est compliqué »

« On a déclenché l'opération mission impossible sur cette double confrontation. Déjà les battre une fois sur un match sec c'est compliqué, mais alors sur une double confrontation, c'est encore plus compliqué... On a appelé Ethan Hunt (le personnage incarné par Tom Cruise, NDLR). On est dans un projet Mission impossible. Mais dans Mission impossible à chaque fois, Ethan Hunt réussit », a ainsi lâché le coach de Brest.