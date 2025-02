Mercato : Le PSG a recruté le joueur parfait !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Le club de la capitale a fait plier la direction du Napoli grâce à son offre à hauteur de 70M€, hors bonus. Interrogé sur le transfert de Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG, Bixente Lizarazu a affirmé qu'il était le joueur idéal pour Luis Enrique.

Malgré son échec l'été dernier, le PSG n'a pas abandonné l'idée de recruter Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu a obtenu gain de cause sur ce dossier au mois de janvier. En effet, le PSG a arraché Khvicha Kvaratskhelia au Napoli, et ce, pour une somme proche de 70M€, hors bonus.

Kvaratskhelia a signé au PSG

Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a pris position sur l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG lors de ce mercato hivernal. Et à en croire l'ancienne gloire du Bayern, l'international géorgien convient parfaitement au style Luis Enrique.

«Il est très compatible avec le système de Luis Enrique»

« Si Khvicha Kvaratskhelia est forcément un peu plus pour le PSG ? J’aime bien dire non par principe, mais là, je vais dire oui parce qu’il va très vite, c’est un excellent dribbleur, un excellent passeur, sur les côtés, il fait de grosses différences. Le mais, c’est est-ce que Paris manque de ce profil de joueur là ? On a Dembélé, on a Barcola, on a Doué, même les latéraux sont offensifs, Mendes et Hakimi. Ce n’est pas forcément là que Paris manque d’explosivité. Mais j’aime ce joueur, il est très compatible avec le système de jeu de Luis Enrique », a estimé Bixente Lizarazu sur TF1. Reste à savoir si Khvicha Kvaratskhelia deviendra une légende du PSG au fil des saisons. Pour rappel, le nouveau numéro 7 parisien a paraphé un bail de quatre saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2029.