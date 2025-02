PSG : «Méchant», il balance sur Dembélé !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est un homme nouveau sur le plan sportif. Habitué à être maladroit dans le dernier geste, le numéro 10 du PSG est devenu impitoyable devant les buts adverses. D'après Walid Acherchour, Ousmane Dembélé est devenu un joueur « plus méchant ».

Lors de l'intersaison, Ousmane Dembélé s'est transformé. En effet, le numéro 10 du PSG est devenu un serial buteur cette saison. Un timing parfaitement choisi, puisque Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet.

PSG : Luis Enrique a transformé Dembélé

Alors qu'Ousmane Dembélé a inscrit deux triplés lors des deux derniers matchs du PSG (contre Stuttgart mercredi et face à Brest ce samedi), Walid Acherchour n'a pas tari d'éloges à son égard. Par la même occasion, il n'a pas oublié de féliciter Luis Enrique pour sa révolution tactique.

«Ce n’est plus le Dembélé souriant»

« Ousmane Dembélé ? On n’imaginait pas autant de buts, mais il faut le féliciter. Ce positionnement lui va à merveille. Bravo Luis Enrique, je trouve que ça le décomplexe, ça lui enlève beaucoup de courses à faire, donc ça lui rajoute un peu plus de lucidité. Il est souvent bien placé et met des buts faciles. (…) J’ai même l’impression que dans son body langage, il est plus méchant, ce n’est plus le Dembélé souriant. J’ai l’impression qu’il se met en mode mission et qu’il aime ça », a déclaré Walid Acherchour, présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir.