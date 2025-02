PSG : «Taché de sang», un deal à 90M€ annulé ?

Amadou Diawara

En 2019, le PSG a signé un contrat de partenariat de cinq ans avec le Rwanda. Alors que la crise humanitaire s'aggrave en République Démocratique du Congo, la ministre des Affaires étrangères du pays - Thérèse Kayikwamba Wagner - a demandé au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi de tout stopper.

Depuis 2019, le PSG fait la promotion du tourisme du Rwanda. En effet, « Visit Rwanda » est le sponsor du club de la capitale jusqu'en 2025, rapportant environ 15M€ par an d'après L'Equipe.

«Les viols, les meurtres et les vols prédominent»

Alors que 4000 soldats rwandais sont actifs en République Démocratique du Congo, la crise humanitaire s'aggrave dans le pays. Ainsi, Thérèse Kayikwamba Wagner a demandé au PSG de mettre fin à son accord de parrainage « taché de sang » avec « Visit Rwanda ».

«Votre sponsor est responsable de cette misère»

« Des milliers de personnes sont actuellement coincées dans la ville de Goma avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et à la sécurité. (...) D'innombrables vies ont été perdues ; les viols, les meurtres et les vols prédominent. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Si ce n'est pour votre propre conscience, alors les clubs devraient le faire (mettre fin à leur accord de parrainage) pour les victimes de l'agression rwandaise », a écrit Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, au PSG, à Arsenal et au Bayern. cette semaine. Ses propos sont rapportés par L'Equipe.