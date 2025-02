PSG : Malaise dans le vestiaire à cause d’un transfert polémique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que la guerre sévit en Ukraine, le PSG a bouclé un transfert qui aurait pu faire parler. De nationalité russe, Matvey Safonov a signé avec le club parisien l'été dernier pour 20M€. Malgré la situation géopolitique, l'ancien portier du Krasnodar aurait été accueilli chaleureusement dans le vestiaire de Luis Enrique.

L’été dernier, le PSG officialisait la venue de Matvey Safonov. De quoi provoquer des remous alors que la Russie est engagée dans une violente confrontation avec l’Ukraine. Mais d’une manière assez surprenante, ce transfert n’a pas été remis en question, ni discuté. Malgré tout, José Barroso s’interroge sur le timing de l’opération.

« Pourquoi Safonov maintenant ? »

« Quand on pense à la situation politique dans le monde, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le PSG a fait ça. Je veux dire, le transfert d’un joueur de l’équipe nationale russe entraînera dans tous les cas des conséquences sous forme de critiques. Il y a tellement d'autres gardiens de but - pourquoi Safonov maintenant ? » a confié le journaliste de L’Equipe.

Le PSG a évité une situation de crise

Par contre, la situation aurait pu devenir explosive au PSG avec un joueur ukrainien. « Le PSG s'est montré optimiste et a tout fait rapidement. Autant que je sache, aucun joueur n’a rien dit à ce sujet, aucun problème n’est survenu Bien sûr, s’il y avait eu un joueur ou un entraîneur ukrainien dans l’équipe, la situation aurait pu être complètement différente » a déclaré Barroso à RB Sport.