Une star du PSG s’en va, «tu devais être au moins Ballon d’Or» !

Passé par le PSG durant onze ans, Marco Verratti aura été l’un des symboles du club de la capitale version QSI. Transféré à Al-Arabi (Qatar) en 2023, le milieu de terrain italien n’a pas eu la fin de carrière souhaitée. Claude Makélélé lui, estime que le « petit hibou » aurai pu atteindre le niveau d’un Ballon d’Or.

Figure du PSG de la dernière décennie, Marco Verratti vit désormais une fin de carrière tranquille au Qatar. Recruté contre 45M€ par Al-Arabi durant l’été 2023, le talentueux milieu italien avait effectué ses adieux au Parc des Princes en larmes quelques jours plus tôt. Désormais, son numéro 6 n’est plus qu’un souvenir chaleureux pour les supporters parisiens.

« Il était en avance sur tout le monde »

Auprès de Carré sur YouTube, Claude Makélélé, passé par le PSG entre 2008 et 2011, est revenu sur le départ de Verratti, qui n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique. « Je pense que Luis Enrique a sorti Verratti parce qu’il n’avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres, les autres sont arrivés à un niveau de performance de qualité technique, tactique, mais lui, il ne progressait plus. Il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde, à partir du moment où il n’a plus ce cadre, il se perd », a ainsi lâché l’ancien milieu défensif.

« Pour moi, tu devais être au moins Ballon d’Or »

Pour Makélélé, Verratti aurait pu aller beaucoup plus haut au vu de son talent. « Il le vit bien, tant mieux. Je lui ai posé la question, assure-t-il au moment d’évoquer le départ de l’Italien. Je lui ai dit « si tu le vis bien, tant mieux ». Moi, je le vis mal. J’étais à la base du triangle, Ancelotti nous tannait pour faire ce triangle là. J’ai dit : « Pour moi, tu devais être au moins Ballon d’Or. On vient de le donner à un milieu de Manchester City. Ça aurait été mec comme toi que j’aurais vu ». Mais bon… C’est ça le football, ce côté un peu amer qu’on voit et oui, ça m’a fait mal, c’est un joueur exceptionnel. »