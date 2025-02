Mercato : Le PSG lâche un gros chèque pour un «transfert illogique»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur le plan qualitatif, Khvicha Kvaratskhelia représente une formidable acquisition pour le PSG. Mais d'un point de vue logique, ce transfert interroge, alors que Luis Enrique dispose de plusieurs solutions au poste d'ailier gauche avec Désiré Doué et surtout Bradley Barcola, qui réalise une saison pleine. Pour le journaliste José Barroso, le club parisien a fait fausse route.

Le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia a fait grand bruit en Russie. Passé par le Rubin Kazan et le Lokomotiv Moscou, l’ailier géorgien reste très observé à l’est de l’Europe, même si ses prestations les plus notables ont été réalisées en Italie, au Napoli. Dans le pays de Vladimir Poutine, certains se demandes pourquoi Kvaratskhelia a donné sa priorité au PSG, alors que la Premier League lui tendait les bras. D’autant, que le club parisien n’avait pas besoin dans l’immédiat de l’international géorgien.

« Tout le monde sait que Khvicha est un grand footballeur, un joueur de haut niveau. C'est vraiment cool d'avoir un tel joueur dans son équipe. Mais ici, beaucoup se demandent à quel point le PSG avait besoin de lui à ce moment-là. La question est de savoir si l’achat de Khvicha était une priorité. Il évolue au même poste que Barcola, le meilleur buteur de l'équipe. Comme le pensent de nombreux fans du PSG, l'achat d'un attaquant ou d'un milieu défensif semblait être une priorité plus élevée » a confié José Barroso, journaliste pour L’Equipe.

Les doutes sur son profil n’enlèvent en rien sa classe ballon au pied. « Luis Enrique a dit qu'avec l'arrivée de Khvicha la concurrence en attaque va augmenter et que c'est un très bon footballeur qui sait marquer. Bien sûr, en France, ils sont très heureux que Khvicha soit passé en Ligue 1, au PSG, mais, comme je l'ai déjà dit, ce transfert est dans un certain sens illogique. Mais Khvicha a un potentiel phénoménal et un talent énorme. Il est très bon en possession, ce qui est important car ici il devra jouer contre des équipes avec 10 défenseurs, haha. Khvicha a une excellente technique et de bonnes passes - nous nous attendons à ce qu'il brise la défense adverse et apporte à l'équipe la créativité qui lui fait actuellement défaut » a confié Barroso à RB Sport.