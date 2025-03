Luis Enrique - PSG : L’annonce surprise après le divorce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique et mis de côté durant les dernières semaines de son passage au PSG avant de rejoindre en prêt la Juventus, Randal Kolo Muani ne se montre pas rancunier et a profité d’un entretien accordé à la presse italienne pour vanter les qualités de l’entraîneur espagnol.

Entre Randal Kolo Muani et le PSG, le mariage n’a pas pris. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant des Bleus a pris le chemin de la Juventus durant le mercato hivernal sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et l’histoire ne devrait pas reprendre puisque le club turinois voudrait déjà prolonger le passage du joueur en Italie.

Les dernières semaines de Randal Kolo Muani au PSG ont été particulièrement pénibles pour lui, ne figurant même plus dans le groupe de Luis Enrique. Ce qui ne l’empêche pas de ressentir une grande admiration pour le technicien espagnol. « C’est vraiment un excellent entraîneur, il m’a donné beaucoup de conseils, c’est une chance d’avoir un entraîneur comme lui, estime-t-il ce vendredi dans les colonnes de La Repubblica. J’étais sur le terrain, pas lui. Il m’a donné les opportunités. Mon plaisir est devenu un travail et je dois le vivre de manière sérieuse et professionnelle, car l’enjeu est élevé. Mais j’ai gardé une part d’instinct : si tu ne ressens pas de plaisir, et à Paris j’en ressentais peu, tu ne t’épanouiras jamais. Et puis sur le terrain, il y a des moments où il faut de l’instinct, pour gagner un match. »

Randal Kolo Muani reconnaît avoir eu du mal à supporter le poids de son transfert. « Un Français au PSG, qui coûte aussi 90 millions d’euros, a une pression énorme et tout le monde n’est pas capable de la gérer. Je n’y suis pas parvenu, confie le protégé de Didier Deschamps. J’ai eu des opportunités et je n’en ai pas profité. Cela fait mal au cœur, mais je le redis : c’est le football, je ne regrette rien ».