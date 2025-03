Transfert attendu au PSG : Karim Benzema concerné ?

La rédaction

Après la défaite du PSG face à Liverpool (1-0), Gianluigi Donnarumma est une nouvelle fois critiqué. Daniel Riolo réclame son départ, estimant qu’il multiplie les erreurs en Ligue des champions, notamment depuis son erreur face à Benzema. Le PSG pourrait alors se tourner vers Lucas Chevalier pour le remplacer.

Alors que le PSG recevait Liverpool pour les 1/8e de finale de la Ligue des champions, un scénario cruel a frappé les Parisiens. Ultra dominateur durant tout le match, le PSG s’est finalement incliné dans les tous derniers instants sur la première (et seule) frappe cadrée anglaise de la rencontre. Donnarumma, encore une fois pas assez décisif, essuie de nombreuses critiques.

La fois de trop pour le PSG

«Il faut changer de gardien», commence Daniel Riolo dans L’After Foot. «Sur les matchs de Ligue des champions qui ont été très importants, il y a trop de fois, à commencer par le fameux match du Real, où tu dois te qualifier, le déclencheur de la cagade de l’équipe, c’est sa relance au pied foireuse sur la charge de Benzema. Ça fait trop d’erreurs», déplore enfin le chroniqueur de RMC Sport.

Un départ à cause de Benzema ?

Daniel Riolo, entre autres à cause de son erreur face à Karim Benzema, souhaite voir Gianluigi Donnarumma quitter le PSG. Pour lui, le gardien italien n’est pas assez fiable en Ligue des champions et fait trop d’erreurs. Reste à voir si le PSG va remplacer l’ancien gardien de l’AC Milan et par qui. De nombreuses rumeurs lient le portier du LOSC, Lucas Chevalier, au PSG.