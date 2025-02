Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid répond cash au PSG pour un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rodrygo est sorti de sa tanière. Dans l'ombre des Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr, le joueur brésilien s'est mis en évidence face à Brest en Ligue des champions. En raison de sa situation délicate au Real Madrid, l'ailier pourrait faire l'objet de nombreuses convoitises l'été prochain. Mais comme l'a indiqué Carlo Ancelotti, Rodrygo n'est pas tenté par un départ.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG en a terminé avec ce mercato hivernal. Quelques départs de dernière minute peuvent voir le jour, mais aucune arrivée n’est prévue après celle de Kvhicha Kvaratskhelia. Le PSG peut donc se projeter sereinement sur la prochaine échéance. Selon les informations de L’Equipe, il n’est pas impossible que le club parisien recrute un gardien de but l’été prochain. Alors que les discussions avec Gianluigi Donnarumma sont dans l’impasse, la direction pense à Lucas Chevalier.

Le PSG suit Rodrygo

Comme indiqué par le journaliste Abdellah Boulma, le PSG pourrait se renforcer aussi devant. Le profil de Rodrygo intéresserait le club de la capitale. Dans l’ombre des stars merengue, le joueur brésilien pourrait se voir offrir une incroyable opportunité à Paris, mais aussi en Arabie Saoudite. Les responsables saoudiens pourraient lui offrir un pont d’or lors du prochain mercato estival. Mais à en croire Carlo Ancelotti, Rodrygo n’est pas vraiment emballé par la perspective de quitter le Real Madrid, malgré sa situation fragile.

« Ceux qui sont ici veulent rester »

« Il m'est difficile de parler de l'avenir des joueurs, car il s'agit de décisions personnelles. Ce que je vois, c'est que ceux qui sont ici sont très heureux et veulent rester. Ce que chacun pense individuellement est difficile. C'est déjà difficile pour moi de parler de mon avenir, alors imaginer l'avenir des autres… Et ce que je vois, c'est que beaucoup veulent jouer ici et aimeraient être à la place de Vini ou Rodrygo. Y compris des joueurs que personne n'imagine » a confié le coach du Real Madrid dans des propos rapportés par Real-France.