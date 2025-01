Mercato - PSG : Le transfert d’un attaquant prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marco Asensio se rapproche d'un départ. Les derniers échanges avec Aston Villa auraient été constructifs. Un accord pourrait bien être trouvé d'ici la fin du mercato hivernal, lundi soir. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, l'attaquant espagnol se laisserait convaincre par le discours de son compatriote Unai Emery, coach des Villans.

La première expérience de Marco Asensio à l’étranger n’a pas été une franche réussite. Malgré quelques coups d’éclat, l’ancien membre du Real Madrid n’est jamais parvenu à se fondre dans le groupe bâti par Luis Enrique. Non-compatible avec le style de jeu de son entraîneur, l’attaquant du PSG a accepté l’idée d’un départ et se serait rapproché d’Aston Villa.

Luis Enrique réinvente le PSG ! Découvrez comment le club parie sur l'avenir plutôt que sur les stars 🌟.

➡️ https://t.co/aIEc7PbxvQ pic.twitter.com/6IZyhUruOG — le10sport (@le10sport) January 31, 2025

Asensio en route pour l'Angleterre ?

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, Asensio tente de parvenir à un accord avec la formation entraînée par Unai Emery, actuelle huitième de Premier League. Les négociations sont continues entre les différentes parties et des avancées significatives sont rapportées ce vendredi.

Un accord ne serait plus très loin

Selon les informations de L’Equipe, les derniers échanges entre Asensio et les dirigeants d’Aston Villa sont prometteurs. Les discussions devraient se poursuivre dans les prochaines heures, mais on ne serait plus d’un accord dans ce dossier, qui devrait animer la fin de ce mercato hivernal.