Un joueur claque la porte, le PSG passe aux aveux !

Le Paris Saint-Germain a témoigné ces dernières heures de deux départs successifs, un définitif et le second temporaire, à savoir Xavi Simons et Milan Skriniar. Au sujet de Simons, Luis Enrique a été expéditif au moment de faire un constat sur le transfert du Néerlandais. Le coach du PSG a d’ailleurs lâché le message suivant : « le joueur a la capacité de prendre ses propres décisions ».

Jeudi, à la surprise générale, le transfert de Xavi Simons au RB Leipzig était annoncé par divers médias avant d’être officialisé dans la journée par le PSG et le club allemand. Joueur du pensionnaire de Bundesliga depuis l’été 2023, soit son retour au Paris Saint-Germain du PSV Eindhoven, tout aurait été convenu depuis ce premier accord de prêt entre le PSG et Leipzig.

Xavi Simons s’en va, le PSG a patiemment attendu pour toucher seul le pactole ?

C’est en effet l’information que Loïc Tanzi divulguait sur son compte X jeudi. Le journaliste de L’Équipe affirmait que le PSG avait pris la décision de seulement annoncer en ce mois de janvier 2025 le transfert de Xavi Simons pour 50M€ et 31M€ de bonus pour des raisons économiques. En effet, de par l’accord convenu entre les parties concernées, le PSG n’aurait pas récolté 100 % des recettes du transfert s’il avait été officialisé avant cette période de 18 mois depuis son retour au Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven aurait perçu une indemnisation.

«C'est le mercato. Le joueur a la capacité de prendre ses propres décisions»

Prêté à deux reprises au RB Leipzig avant d’y être définitivement transféré, Xavi Simons a donc quitté le PSG. De passage en conférence de presse, Luis Enrique a fait passé un sec et bref message sur le feuilleton Xavi Simons. « J'ai connu Xavi et ses rapports avec le PSG. C'est le mercato. Je suis en contact quotidien avec Luis Campos. Le joueur a la capacité de prendre ses propres décisions ».