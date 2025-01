Le PSG joue son joker pour un transfert de dernière minute ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, quelques heures après l’officialisation du prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe, le moment serait venu de trouver un point de chute à Marco Asensio devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique. Proche de Luis Campos, Jorge Mendes hériterait de la patate chaude et se plierait en quatre pour parvenir à le faire quitter le PSG avant la date limite lundi soir prochain.

Seulement 18 mois après son arrivée du Real Madrid en tant qu’agent libre, Marco Asensio (29 ans) n’a pas su s’imposer et apporter son expérience de la Ligue des champions au PSG. Certes, l’international espagnol a bénéficié d’un temps de jeu relativement important pendant la première partie de saison avec la blessure de Gonçalo Ramos et l’acclimatation quelque peu poussive de Désiré Doué jusqu'à peu.

Le PSG fait appel encore appel à Jorge Mendes pour le départ de Marco Asensio

Toutefois, il n’a plus vraiment de minutes à se mettre sous la dent depuis le début du mois de décembre. A un peu plus de 72 heures de la clôture du mercato hivernal, le feuilleton Marco Asensio se trouverait dans sa phase finale désormais. Le réputé agent Jorge Mendes qui entretient une relation privilégiée avec le conseiller football du PSG Luis Campos, activerait son carnet d’adresses dans l’optique de dénicher un point de chute à Asensio avant le coup de sifflet final de la fenêtre des transferts selon Matteo Moretto.

Mendes sillonne le marché, Aston Villa fait irruption dans le dossier Asensio !

Journaliste pour Relevo, Matteo Moretto a apporté un complément d’information. Jorge Mendes travaillerait d’arrache-pied en Italie, en Angleterre et en Turquie. De plus, Aston Villa étudierait la faisabilité d’une opération avec le Paris Saint-Germain pour la venue de Marco Asensio. Le décor est planté, reste à savoir si dans cette course contre la montre, le PSG parviendra à se séparer de l'international espagnol dans les temps ou si le joueur restera au placard...