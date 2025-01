Un joueur s’écroule, panique totale au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, malgré la victoire contre Stuttgart (4-1), synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG a tremblé en fin de match. Et pour cause, Warren Zaïre-Emery s'est écroulé après un contact avec un joueur adverse et n'a pas disputé les dernières secondes. Et bien que les dernières nouvelles soient rassurantes, les Parisiens ont tremblé.

Sur la pelouse de Stuttgart, le PSG a réalisé une magnifique prestation afin de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions (4-1). Cependant, en fin de match, la blessure de Warren Zaïre-Emery a fait trembler les Parisiens.

Zaïre-Emery a fait trembler le PSG

En effet, après un contact, le milieu de terrain du PSG s'est écroulé, sa jambe ayant tourné. Selon L'EQUIPE, le staff parisien a redouté le pire pour Warren Zaïre-Emery. Une inquiétude résumée par Luis Enrique après la rencontre en conférence de presse : « Concernant Warren, je ne sais rien. Demain, les médecins lui feront passer des tests et nous verrons bien. Ça ne s’annonce pas très bien… »

Plus de peur que de mal ?

Finalement, plus de peur que de mal pour le jeune parisien qui « souffre d’une entorse de la cheville gauche. La durée de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure dans les prochains jours », d'après le communiqué du PSG. Une absence de trois semaines est estimée par L'EQUIPE.