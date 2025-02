Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La folie Lewis Hamilton s’est déjà emparée des Tifosi de Ferrari, alors que cette semaine, les essais hivernaux ont pu démarrer à Bahreïn. Présent face à la presse, Charles Leclerc est longuement revenu sur son duo avec la légende britannique, et s’est réjouit de la popularité énorme dont bénéficie le septuple champion du monde de 40 ans.

Après tant d’années chez Mercedes, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari. Et clairement, les premiers pas du Britannique au sein de l’écurie italienne ont été très médiatisés. De son côté, Charles Leclerc se réjouit d’un tel élan de popularité pour son nouveau coéquipier.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Avec Lewis, tout explose »

« Non, je n’ai pas été surpris. Je pense que Ferrari a toujours attiré beaucoup d’attention autour de l’équipe. Et bien sûr, cette année, c’est encore plus important parce que Lewis rejoint l’équipe et qu’il est évidemment une légende du sport, donc il est normal qu’il y ait encore plus d’attention qu’il n’y en a normalement. Le niveau normal est déjà très élevé. Maintenant, avec Lewis, tout explose et il y a évidemment beaucoup de couverture, beaucoup de demandes et tout cela », a confié le Monégasque, relayé par Next-Gen Auto.

« On a eu un super feeling dès le début »

« Pour moi, c’est complètement transparent pour l’attention autour de l’équipe. Bien sûr, il y en a moins autour de moi car quand un pilote de légende rejoint l’équipe la plus iconique de la grille, c’est normal que toute l’attention se concentre sur lui, mais ça ne change pas la manière que j’ai de faire les choses, poursuit Leclerc, qui se veut déjà très confiant sur son duo avec le septuple champion du monde : Ça vient vraiment naturellement, je ne suis pas une personne compliquée, je m’entends avec 99 % des gens que je rencontre. Donc je ne pense pas que ce sera compliqué, surtout qu’on a eu un super feeling dès le début. On avait déjà un bon feeling avant, on était très proches avant qu’il rejoigne Ferrari car on a des passions en commun et on a toujours quelque chose à se dire et ça n’a pas changé depuis qu’il a rejoint Ferrari. Ça se passe super bien et ça continuera comme ça. »