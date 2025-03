PSG : L'annonce officielle de l'Arabie Saoudite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Luis Campos serait très convoité sur le maché. Le conseiller sportif du PSG aurait même reçu une offre pharamineuse pour devenir l'architecte d'un projet ambitieux pour la sélection d'Arabie Saoudite. Un contrat de 10 ans assorti d'un salaire annuel de 20M€ aurait été proposé à Luis Campos. Mais par le biais d'un communiqué officiel, la fédération saoudienne a démenti.

L'Arabie Saoudite dément pour Campos

« En réponse aux récentes spéculations médiatiques concernant d’éventuelles négociations avec le Portugais Luis Campos, actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain, en vue de sa nomination à la tête de la direction technique de la Fédération, la Fédération Saoudienne de Football tient à préciser que cette information est totalement infondée », peut-on lire dans ce communiqué.

«Cette information est totalement infondée»

Mais surtout, la fédération saoudienne s'en prend plus précisément aux médias ayant sorti cette information : « Elle souligne l’importance de s’appuyer sur des sources officielles et d’établir un contact direct avec son service de communication institutionnelle afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des informations diffusées ».