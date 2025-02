De Zerbi - OM : Son départ est déjà annoncé !

Axel Cornic

Alors que tout semblait aller pour le mieux, la crise s’est emparée de l’Olympique de Marseille. Seulement quelques semaines après Mehdi Benatia, le président Pablo Longoria a écopé d’une lourde suspension, tout comme Fabrizio Ravanelli. Et pour ne rien arranger les doutes ont également assailli l’entraineur Roberto De Zerbi, avec les médias italiens qui parlent déjà d’un possible retour en Serie A.

La défaite surprenante sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0), pourrait bien être un tournant dans la saison de l’OM. Le craquage du président Pablo Longoria a eu des lourdes conséquences et on ne le verra plus au bord du terrain cette saison, avec son bras droit Fabrizio Ravanelli qui a écopé pour sa part de trois matchs de suspension. Une véritable hécatombe dans la direction marseillaise, après la suspension de trois mois infligée à Mehdi Benatia.

« Je suis Italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France »

Mais la grosse inquiétude concerne surtout Roberto De Zerbi ! En marge de cette défaite face à l’AJ Auxerre, l’entraineur de l’OM a fait une sortie qui n’a laissé personne insensible. « Je suis Italien et moi, après l'OM, je n'entraînerai plus en France » a déclaré le technicien de 45 ans. « C'est un problème dans le championnat français, si les Français sont satisfaits de cet arbitrage, tant mieux pour eux... ».

Un retour en Serie A ?

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que ces propos fassent réagir les médias italiens, qui parlent déjà d’un possible départ de l’OM. C’est le cas de Mediaset, qui fait remarquer que plusieurs postes importants devraient se libérer à la fin de la saison du côté de l’AS Roma, de l’Atalanta, mais surtout de l’AC Milan. A noter que les Rossoneri étaient déjà sur les traces de l’ancien de Sassuolo l’été dernier, avant qu’il ne décide de poser ses valises à Marseille.