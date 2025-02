PSG - Luis Campos : Le projet à 200M€ de l'Arabie Saoudite dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir notamment annoncé la prolongation de Luis Enrique, le PSG aimerait en faire de même avec Luis Campos. Mais attention à l'Arabie Saoudite. Un projet XXL aurait été proposé au Portugais, avec à la clé ni plus ni moins que 200M€. On en saurait d'ailleurs plus sur les missions que les Saoudiens veulent confier à Campos.

En fin de contrat au PSG, Luis Campos voit son avenir faire énormément parler. Alors que le club de la capitale aimerait prolonger le Portugais, d'autres projets lui seraient proposés. Ce serait notamment le cas à l'étranger. Ainsi, comme révélé par Duncan Castle, l'Arabie Saoudite voudrait confier un projet à 200M€ à Luis Campos.

Identifier les prochains cracks

Qu'en est-il ce projet avec l'Arabie Saoudite ? Selon le journaliste britannique, il serait demandé à Luis Campos de bâtir un projet solide pour l'équipe nationale saoudienne avec la Coupe du monde 2034 en ligne de mire. L'actuel conseiller sportif du PSG devrait également superviser les talents entre 12 et 15 ans pour les intégrer ensuite à une académie.

Le Mondial 2034 en ligne de mire

Des talents que l'Arabie Saoudite aimerait ensuite voir évoluer dans son championnat local ainsi que dans son équipe nationale pour tenter de briller à la Coupe du monde 2034. Voilà ce qu'on demanderait donc à Luis Campos. Et pour cela, c'est un chèque de 200M€ qui l'attendrait. Suffisant pour le convaincre de quitter le PSG ?