Bennacer : La rupture qui l'a fait signer à l'OM !

Dans les derniers instants du mercato hivernal, Ismaël Bennacer a signé à l'OM à la surprise générale. D'après la presse italienne, l'international algérien a quitté l'AC Milan parce qu'il y eu une rupture avec Sergio Conceição le 2 février. Alors que son entraineur l'a sorti à la 46ème minute de jeu contre l'Inter, Ismaël Bennacer a réclamé son départ.

Cet hiver, le marché a fermé ses portes dans la soirée du 3 février. Ce qui a profité à l'OM de Pablo Longoria. En effet, le club phocéen a pu s'offrir les services d'Ismaël Bennacer dans les ultimes instants du mercato.

Bennacer à signé à l'OM à la dernière minute

Selon les informations de TMW, Ismaël Bennacer a décidé de quitter l'AC Milan à la dernière minute à cause d'une rupture avec Sergio Conceição. Lors du derby contre l'Inter le 2 février, l'entraineur des Rossoneri a sorti le milieu de terrain de 27 ans à la 46ème minute. Un choix qui n'a pas du tout plu à Ismaël Bennacer.

Bennacer a quitté l'AC Milan à cause de Conceição

A en croire TMW, il y a eu un point de non retour entre Ismaël Bennacer et Sergio Conceição dans le vestiaire durant le choc entre l'AC Milan et l'Inter. L'international algérien ayant réclamé son départ dans la foulée. Alerté par la situation d'Ismaël Bennacer, l'OM a sauté sur l'occasion, réussissant à boucler sa signature le 3 février, soit le dernier jour du mercato hivernal.