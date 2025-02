Cyclisme : Vingegaard ? Il n’y croit pas...

Alexandre Higounet

Après leur duel à distance la semaine dernière, Tadej Pogacar remportant le Tour UAE pendant que Jonas Vingegaard gagnait le Tour d’Algarve, est-il envisageable de voir de nouveau le Danois au niveau du leader Slovène ? Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, a livré son analyse sur cyclismactu.net.

Alors que Tadej Pogacar est reparti sur des bases élevées en dominant largement le Tour UAE, sa course de reprise, avec deux victoires d’étape à la clé, Jonas Vingegaard paraît le seul à afficher la conviction qu’il peut rivaliser avec le ténor slovène. Sa victoire au Tour d’Algarve, qui était également sa course de reprise, au cours de laquelle il a pris le dessus sur Joao Almeida, l’un des principaux lieutenants de Pogacar, apporte des éléments encourageants en ce sens.

« Si Vingegaard avait gagné le chrono du Tour d’Algarve contre Pogacar, mais là… »

Interrogé sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard doute malgré tout de la capacité de Vingegaard de réellement rivaliser avec Pogacar. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne considère pas que la victoire du Danois au Tour d’Algarve offre une quelconque garantie : « Le plus impressionnant, si on parle des deux, il n'y a pas photo, c’est Pogacar. Il y a Pogacar et les autres. Vingegaard, bien sûr, s'est imposé au Tour d’Algarve, mais il a aussi un statut qui lui permet de s'imposer dans ce type de courses qui ne sont pas les épreuves les plus difficiles à son niveau. Pogacar a été impérial. En fait, il repart sur les mêmes bases que l'an dernier. Je trouve quand même que Vingegaard est un peu moins percutant mais on verra bien comment les choses vont évoluer. Que Vingegaard gagne le chrono (du Tour d’Algarve), oui, il a fait des petits écarts, mais pour moi ça n'a pas une véritable importance. Si cela avait été sur Pogacar ou sur d'autres grands rouleurs comme un Ganna, alors oui, on aurait pu dire que… Mais là, il n'y a pas à tirer d’enseignements. Il n'a pas battu Tarling ni Evenepoel non plus ».

« Vingegaard il a peut-être pris un coup au moral en voyant l’autre… »

Et lorsqu’il poursuit son raisonnement, Guimard apporte un autre élément dans l’équation, à savoir le réel état mental de Jonas Vingegaard. Le champion danois, au-delà de ses déclarations, est-il réellement convaincu qu’il peut de nouveau battre Pogacar ? Pour Cyrille Guimard, c’est loin d’être une certitude : « C'est vrai que sur la dernière étape du Tour UAE, dans la dernière ascension, Pogacar a promené son vélo, mais je crois qu'il va peut-être falloir s'y habituer. Vingegaard me semble moins percutant que l'an dernier. Il a peut-être un coup au moral aussi quand il voit l'autre... »