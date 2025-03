«Fantastique», il annonce une bénédiction pour le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A quelques jours d'un rendez-vous crucial en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Liverpool, le PSG arrive dans une forme étincelante qui permet d'espérer la victoire. Le club de la capitale a prouvé ces dernières semaines qu'il était capable de s'illustrer au niveau européen et c'était la meilleure manière de répondre aux critiques à propos du projet de Luis Enrique.

Même si le PSG reste invaincu en Ligue 1, tout n'était pas si rose en début de saison. Le club n'affichait pas régulièrement un niveau de jeu convaincant et le projet de Luis Enrique a été largement critiqué. Pour autant son expérience et son travail ont permis au club de se redresser d'une situation embarrassante en Ligue des champions et de croire sérieusement en ses chances de victoire face à Liverpool la semaine prochaine.

PSG : La presse italienne annonce un transfert à 80M€

➡️ https://t.co/d1l4qy5oNA pic.twitter.com/9r42rSfLHV — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Luis Enrique fait des merveilles au PSG

Malgré les critiques, Luis Enrique a su mener la barque du PSG de manière satisfaisante ces dernières semaines et pour Jérôme Rothen, le défi est réussi. « Luis Enrique a fait front des critiques. Il a mis les œillères, le casque pour ne pas entendre certaines choses et rester focalisé sur son groupe. Et le meilleur moyen de reconnaître qu’il fait quelque chose de fantastique au club, c’est qu’il fait l’unanimité au sein des joueurs, dans le vestiaire. Pour moi, Luis Enrique fait quelque chose de formidable. Même ceux qui jouent moins s’éclatent on le voit, donc son management, il est parfait » déclare-t-il dans Rothen s'enflamme sur RMC.

Le PSG prêt à un incroyable défi

Gagner face à Liverpool paraissait complètement impossible il y a quelques semaines à peine pour le PSG. Mais au vu des efforts entrepris dernièrement, la qualification est un scénario envisageable. Il faudra de toute façon un grand Luis Enrique pour aller chercher la victoire face à l'une des toutes meilleures équipes d'Europe.