PSG : Gros sacrifice annoncé, une star veut signer !

Il y a quelques semaines, le PSG a officialisé les prolongations de Luis Enrique (jusqu’en 2027), d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes, et de Vitinha (jusqu’en 2029). Alors qu’il n’a pas encore reçu de proposition de la part du club, Gianluigi Donnarumma souhaite absolument poursuivre l’aventure à Paris, quitte à effectuer un sacrifice au niveau de son salaire. Explications.

Le PSG continue de bâtir son effectif sur la durée. Au début du mois de février, le club de la capitale a officialisé les prolongations de plusieurs cadres de son vestiaire. Ainsi, Luis Enrique a rempilé de deux saisons supplémentaires, tandis que Nuno Mendes, Vitinha, et Achraf Hakimi se sont engagés jusqu’en 2029 à Paris. Pour Gianluigi Donnarumma en revanche, toujours rien. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien a vu le PSG temporiser quelconque décision quant à sa prolongation.

Le clan Donnarumma fait un pas vers le PSG

Et pour cause, les dirigeants parisiens n’étaient pas fortement satisfaits par les performances du gardien désormais âgé de 26 ans. Face à la rumeur d’une éventuelle arrivée de Lucas Chevalier (LOSC) l’été prochain, Gianluigi Donnarumma a depuis réalisé des prestations XXL. Bien plus serein sur le terrain, c’est aussi l’entourage du numéro 99 qui a récemment fait un pas vers le PSG concernant son avenir. « Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence », déclarait ainsi son agent Enzo Raiola cette semaine.

Le gardien italien prêt à baisser son salaire pour prolonger

Ce vendredi, le Parisien confirme la volonté de Donnarumma et de son clan de poursuivre l’aventure au PSG. Le quotidien révèle que l’entourage du joueur est désormais prêt à se soumettre aux exigences des dirigeants parisiens quant aux détails de sa prolongation. Gianluigi Donnarumma est même disposé à accepter une modulation de son salaire, qui serait désormais davantage axé sur les performances, ce qui conditionnerait une baisse directe de ce dernier. Reste désormais à savoir si les deux parties trouveront rapidement un accord...