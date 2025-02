PSG : Ce transfert est un pur fiasco !

Amadou Diawara

Arrivé blessé au PSG, Gabriel Moscardo a eu besoin de plusieurs mois pour se remettre. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique cette saison, le milieu de terrain brésilien est actuellement prêté au Stade de Reims. Très peu utilisé depuis son déménagement en Champagne, Gabriel Moscardo souffre d'un énième pépin physique.

Etincelant sous les couleurs du Corinthians, Gabriel Moscardo a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 20M€ pour boucler son transfert lors du mercato hivernal 2024. Toutefois, Gabriel Moscardo était blessé lors de sa signature.

PSG : Moscardo était blessé quand il a signé

Touché à un pied, Gabriel Moscardo est resté au Corinthians jusqu'à la fin de la saison dernière. En effet, le PSG a préféré prêter le crack de 19 ans à son club formateur pour qu'il se remette de sa blessure et reprenne la compétition dans son pays natal.

Moscardo est à la peine à Reims

S'il a signé au PSG le 26 janvier 2024, Gabriel Moscardo n'est arrivé à Paris que le 1er juillet dernier. Et malheureusement pour le milieu de terrain brésilien, Luis Enrique ne comptait pas sur lui pour cette saison. Pour emmagasiner du temps de jeu et s'aguerrir, Gabriel Moscardo est donc prêté au Stade de Reims jusqu'à la fin de cet exercice 2024-2025. Toutefois, son séjour en Champagne ne se pas du tout comme prévu. Frappé par un nouveau pépin physique dès le début du mois de septembre, Gabriel Moscardo a été absent pendant un mois. Et il a dû attendre le 23 novembre et un duel face à l'OL pour faire ses débuts officiels sous les couleurs du Stade de Reims. Toutefois, la pépite de 19 ans n'a disputé que 136 minutes de jeu depuis son arrivée à Auguste Delaune. Forfait contre Angers (le 16 février) et Rennes (le 21 février) à cause d'une nouvelle blessure, Gabriel Moscardo a rechuté ce mardi en Coupe de France. Et à en croire Samba Diawara, son numéro 19 devrait encore manquer une dizaine de jours de compétition.

«On a perdu Gabi Moscardo»

« Par rapport au match de mardi, on a perdu deux joueurs qui sont Gabi Moscardo et Nhoa Sangui. Ils ont passé des examens et il y a des lésions musculaires pour les deux. À la cuisse ? Ils n’ont pas la même chose, je ne sais pas exactement à quel endroit (ils se sont blessés), mais ils ne seront pas utilisables ce week-end. Difficile à dire. Ils ont passé leurs examens hier (mercredi). À partir du moment où il y a une lésion, quel que soit le grade, il faut voir l’évolution presque au jour le jour, mais pour l’instant, on ne s’imagine pas les avoir dans les 10 prochains jours, même si je ne suis pas médecin », a regretté Samba Diawara, l'entraineur du Stade de Reims, en conférence de presse ce jeudi.