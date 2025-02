Transfert bloqué, la grande décision de l'OM !

La rédaction

A l'occasion du dernier mercato hivernal, on avait notamment parlé d'un possible départ de Valentin Rongier à l'OM. En effet, le Marseillais était notamment très courtisé par Jorge Sampaoli à Rennes. Mais voilà que Rongier n'a finalement pas bougé de la Canebière. Et pour cause... Le club phocéen aurait pris une grande décision avec son joueur.

Arrivé à l'OM en 2019, Valentin Rongier s'est vite imposé comme un cadre du vestiaire. Après une grosse saison sous Igor Tudor, l'ancien Nantais a même récupéré le brassard de capitaine, occupant un poste clé sous chaque entraîneur passé sur le banc de l'OM.

Bennacer - OM : C’est déjà terminé, un transfert est annoncé

➡️ https://t.co/YsTn8UNAU6 pic.twitter.com/bn9Jy0s28m — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Rongier est intransférable

Valentin Rongier joue un rôle essentiel au sein du vestiaire et sur le terrain, à tel point que l'OM n'a aucune intention de le laisser partir. Selon La Provence, les dirigeants marseillais avaient affirmé cet hiver que Rongier était intransférable, alors qu'il était évoqué dans des rumeurs l'envoyant à Rennes.

L'importance de Rongier

Les résultats parlent d’eux-mêmes : Rongier apporte une stabilité précieuse au milieu de terrain marseillais. La saison dernière, l'OM a terminé à une décevante 8e place, et sa longue absence n’y était sans doute pas étrangère. Cette saison, l’OM affiche d'ailleurs un bien meilleur visage lorsque l’ancien Canari est présent sur le terrain.