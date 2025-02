Mercato - PSG : Marquinhos est menacé, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il n’aura plus qu’une année de contrat avec Liverpool en fin de saison, Ibrahima Konaté est annoncé comme la grande priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Les négociations ont même déjà démarré dans ce dossier, et la signature de Konaté pourrait donc, à terme, menacer la place de titulaire de Marquinhos au PSG.

Le prochain mercato estival pourrait bien réserver une grosse surprise au PSG ! Selon les dernières révélations de Skysports, Ibrahima Konaté (25 ans) serait l’une des grandes priorités du club de la capitale qui aurait même déjà débuté les négociations afin de le faire signer. Le défenseur de l’équipe de France, sous contrat jusqu’en 2026 avec Liverpool, serait d’ailleurs lui aussi attiré par le projet du PSG où sa possible signature pourrait rapidement menacer à Marquinhos à terme puisque les deux hommes évoluent au même poste.

« Ce serait beau… »

Récemment interrogé au micro de Téléfoot, Konaté évoquait d’ailleurs la possibilité de débarquer au PSG : « Ce serait beau à titre personnel parce que je viens de là-bas, mes parents et ma famille y résident, tous mes amis y sont. J’ai grandi avec des gens à Leipzig et quand il y avait Leipzig-PSG, ils étaient pour le PSG au lieu de me supporter moi alors que j’ai grandi avec eux (rires) », indique le défenseur de Liverpool.

« Je laisse mes agents s’en occuper »

Le PSG n’est pas seul sur le coup, puisqu’Ibrahima Konaté semble intéresser de nombreux cadors européens. Mais le joueur de l’équipe de France refuse de trop y penser pour le moment : « C’est clair qu’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser à moi, c’est très flatteur ! Maintenant, je me focalise sur cette saison pour tout rafler et prendre le maximum de titres. Pour ma situation contractuelle, je laisse mes agents s’en occuper », a-t-il précisé à Téléfoot. Marquinhos est en tout cas prévenu : une nouvelle menace pourrait le guetter dans quelques mois au PSG.