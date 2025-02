OM : Le PSG annonce un coup de maitre

Amadou Diawara

Le 16 mars, le PSG accueille l'OM au Parc des Princes. Avant ce grand rendez-vous de Ligue 1, le club de la capitale sera en plein marathon. En effet, le PSG doit affronter le LOSC, le Stade Rennais et Liverpool à deux reprises avant le Classique. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a annoncé qu'il avait un plan pour que ses joueurs soient au top de leur forme contre la bande à Mason Greenwood.

En cette date du 28 février, le PSG est toujours en lice dans toutes les compétitions. Vainqueur du Trophée des Champions, le club emmené par Luis Enrique est leader de Ligue 1 avec 59 points en 23 journées, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et présent dans le dernier carré de la Coupe de France. Le PSG a donc un calendrier surchargé avant la trêve internationale du mois de mars (du 17 au 25).

PSG : La signature «venue du coeur» qui régale Luis Enrique

➡️ https://t.co/cl6ZzOQz1S pic.twitter.com/3O9AhogPrj — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Luis Enrique a un plan avant l'OM

Ce samedi soir, le PSG reçoit le LOSC pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1. Mercredi, le club de la capitale va disputer son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Liverpool, et ce, au Parc des Princes. Trois jours plus tard, le PSG se déplace sur la pelouse du Roazhon Park du Stade Rennais, avant de retrouver la bande à Mohamed Salah le 11 mars à Anfield. Enfin, les hommes de Luis Enrique vont disputer le Classique contre l'OM le 16 mars à Paris.

«C'est très important de contrôler ces minutes et l'intensité»

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a dévoilé sa stratégie pour que ses joueurs soient à 100% lors de PSG-OM, et ce, malgré l'enchainement des matchs. « C'est le calendrier que nous avons... et que nous valorisons parce que ça veut dire que nous sommes dans toutes les compétitions. Mais c'est très intense en effet. Après Lille, il y a Liverpool, et après il y a Rennes, après c'est de nouveau Liverpool et après c'est l'OM. C'est très important dans ces moments-là de contrôler ces minutes et l'intensité de ces matchs. Je crois qu'on est bien. On est en train de très bien répartir les minutes donc je trouve ça très bien. On a tous les joueurs à disposition, ça veut donc dire que je peux choisir parmi tous (les joueurs, et ils sont tous prêts. C'est quelque chose qui me fait plaisir », a confié le coach du PSG.