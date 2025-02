Messi offre un cadeau inattendu à Neymar, le PSG est encore sous le choc !

Amadou Diawara

Malgré sa victoire 4-0 au Parc des Princes, le PSG d'Unai Emery a été renversé par le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions 2016-2017. En effet, le Barça a battu le club parisien 6-1 au Camp Nou. Interrogé sur la remontada, Neymar est passé aux aveux, revenant notamment sur le penalty que Lionel Messi lui a offert.

Lors de la saison 2016-2017, le PSG d'Unai Emery n'a pas été verni durant le tirage au sort de la Ligue des Champions. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a hérité du FC Barcelone dès les huitièmes de finale de la compétition.

Messi a donné un penalty à Neymar

Lors du match aller, programmé au Parc des Princes, le PSG a réussi l'exploit d'étriller le FC Barcelone. En effet, la bande à Thiago Silva s'est imposée 4-0 à domicile. A moins d'un désastre, le club de la capitale était donc assuré de valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, la catastrophe a eu lieu au Camp Nou. Le Barça ayant renversé le PSG grâce à sa victoire 6-1, obtenue à l'arrachée au bout du temps additionnel.

«Je ne savais pas où frapper»

Lors d'un entretien accordé à Podpah, Neymar est revenu en détail sur la remontada du FC Barcelone face au PSG. La star brésilienne s'est notamment livrée sur le penalty que Lionel Messi lui a offert. « Avant la remontada, nous avons perdu 4-0. Dès le lendemain midi, le physio m'a dit que nous ne pouvions pas le faire, que l'équipe du PSG était très bonne. J'ai dit : "Vous êtes mes amis et vous ne croyez pas en moi ? Je vais gagner ce put*in de match". Messi a dit en avance "je vais marquer comme ça". Moi j'ai dis que j'allais marquer deux buts, et Suarez a dit qu'il en mettrait un. A l'entrainement des penaltys, Messi a dit : "je vais le tirer comme ça". Et il a raté trois fois. Mais pendant la remontada, il a fait ce qu'il avait dit. Après avoir mené 3-0 et encaissé le but de Cavani, on s'est dit "fais ch*er", mais j'ai dis "allez". Suarez a obtenu un penalty, j'ai pris le ballon pour le donner à Messi, et il m'a dit "vas-y". Je l'ai frappé et j'ai marqué. Sur le moment, je n'ai pas fais attention, mais après je lui ai demandé : "Messi, pourquoi m'as-tu laissé tirer le penalty ?" Et il a dit : "tu étais en train de bien jouer et je ne savais pas où frapper". Avec moi, il était très calme, il n'était jamais égoïste. C'est pour cela que nous avons une si belle amitié. C'était l'un des matchs les plus fous, le but, le sentiment était surréaliste. Ce match et les Jeux olympiques m'ont procuré les plus grandes émotions », a détaillé Neymar.