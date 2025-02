PSG : Neymar révèle enfin la raison de son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, Neymar rejoignait le PSG pour un montant record de 222M€. Cette décision était motivée par plusieurs critères, notamment par la volonté d'évoluer aux côtés de ses partenaires brésiliens comme Marquinhos par exemple. Comme l'a indiqué le joueur de Santos, il a connu le pic de sa carrière dans cet environnement favorable.

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone, et mettait fin, dans le même temps, à la légendaire MNM qu’il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez. Alors parmi les trois meilleurs joueurs de la planète, l’international brésilien avait répondu favorablement à l’appel de Nasser Al-Khelaïfi et donc à l’argent du Qatar. Le PSG bouclait ce deal pour 222M€, ce qui reste le transfert le plus cher de l’histoire. Avec Neymar, le club parisien espérait briser le plafond de verre en Ligue des champions et mettre la main sur le trophée tant désirée par l’état-major du PSG.

Neymar revient sur son départ au PSG

Mais comme annoncé par Neymar lors du podcast Podpah, le PSG était surtout un moyen d’évoluer avec ses amis. « Je suis allé au PSG parce que je voulais du changement, je voulais jouer avec mes coéquipiers brésiliens. Ce n'était jamais parce que je voulais être le meilleur joueur du monde ou gagner le Ballon d'Or » a-t-il déclaré ce jeudi soir.

« Mon prime ? En 2017 »

Mais cet environnement favorable lui a permis de connaître ses meilleurs moments dans sa carrière de joueur. L’actuel membre de Santos a révélé que c’était sous le mandat d’Unai Emery qu’il avait connu ses meilleures sensations. « Mon meilleur moment ? C'était au PSG, en 2017. Là-bas, je jouais au milieu, j'organisais les jeux, je faisais beaucoup de numéros... C'était mon meilleur moment » a confié Neymar.