Neymar : Contacts confirmés pour son «rêve» !

Revenu cet hiver, Neymar pourrait ne pas faire long feu à Santos. Le Brésilien âgé de 33 ans s’est engagé jusqu’en juin 2025 et son rêve serait de faire son grand retour en Europe, au FC Barcelone. Selon le journaliste de The Athletic David Ornstein, des discussions en ce sens auraient déjà eu lieu entre son représentant et le club catalan.

Bien qu’il ait quitté Al-Hilal pour revenir à Santos cet hiver, Neymar ne s’est engagé que jusqu’en juin 2025 avec son club formateur. L’avenir de l’international brésilien va donc continuer de faire parler dans les prochains et selon le journaliste David Ornstein, une clause dans son bail lui permettrait même de partir plus tôt que prévu.

« Il existe également un mécanisme qui lui permettrait de partir plus tôt pour des équipes participant à la Coupe du monde des clubs »

« Son retour à Santos en provenance d'Al-Hilal s'est fait sur la base d'un contrat à court terme et, à moins qu'une prolongation ne soit signée, il deviendra agent libre le 30 juin... bien que j'aie entendu dire qu'il existe également un mécanisme qui lui permettrait de partir plus tôt pour des équipes participant à la Coupe du monde des clubs. Tout dépendra de sa condition physique et technique. Les premiers signes sont bons, mais nous verrons comment il évoluera dans les semaines et les mois à venir », a déclaré David Ornstein, dans un questions/réponses organisé sur le site de The Athletic.

« Des discussions ont lieu entre les géants catalans et son camp »

Alors que les rumeurs évoquant un retour de Neymar au FC Barcelone sont toujours présentes, des contacts en ce sens auraient bien eu lieu : « La situation remarquable qui est actuellement étudiée et privilégiée est celle d'un retour à Barcelone. Rien n'est décidé, mais on me dit que ce serait son rêve et que des discussions ont lieu entre les géants catalans et son camp. Le président du Barça, Joan Laporta, et le représentant de Neymar, Pini Zahavi, entretiennent des relations étroites et je pense que Zahavi s'occupe également de l'entraîneur du Barça, Hansi Flick. La grande motivation de Neymar sera la Coupe du monde 2026 et jouer au Barça, dans un Camp Nou en pleine reconstruction, a tout d'un conte de fées. Il faudrait que beaucoup de choses se passent pour que cela se concrétise, mais c'est possible et c'est une perspective alléchante ! »