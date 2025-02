Clash PSG - RC Lens : Pierre Ménès se régale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le torchon brûle entre certains présidents de Ligue 1. Entre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Joseph Oughourlian, son homologue du RC Lens, les tensions semblent également assez vives. Alors que Oughourlian n’a pas hésité à recadre le Qatarien l’été dernier, cela amuse fortement Pierre Ménès.

Alors que la question des droits TV agite toujours le paysage médiatique du football français, une séquence a récemment envenimé la toile. Publiée par l’émission Complément d’Enquête il y a quelques jours, cette dernière révèle une visio-conférence datant de juillet dernier entre tous les présidents de Ligue 1. Le ton est notamment monté entre les présidents de Lens et du PSG Joseph Oughourlian et Nasser Al-Khelaïfi. « Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN ? On touchera un peu moins, on ne touchera pas les 100 millions d’euros. Mais, au moins, on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne », a commencé le dirigeant lensois, ce qui a eu le don d’énerver Al-Khelaïfi, président du PSG, mais aussi patron de BeIN Media Group, qui diffuse justement le dernier match de Ligue 1.

Ça chauffe entre Oughourlian et Al-Khelaïfi

« Moi, je n’ai pas compris Joseph. Peut-être que vous avez un problème avec beIN ou Canal, ou de business, moi je m’en fous de quelle chaîne, le plus important c’est le club. (...) Peut-être que vous n’avez pas le problème des autres clubs aussi, peut-être que vous avez l’argent pour payer mais les autres clubs n’ont pas l’argent. Je pense que c’est très important qu’on prenne tout le monde ensemble, ça c’est un effort. Je te promets, c’est la dernière fois que je parle des droits TV, jamais de ma vie, fini. (...) J’ai vingt-cinq ans d’expérience, je n’ai jamais vu ça », a rétorqué Al-Khelaïfi.

« Il envoie scud sur scud »

« Nasser... Je pense qu’il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez belN, ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts, hein. Tu intimides tout le monde », avait alors rétorqué Oughourlian, pas impressionné par le puissant dirigeant parisien. Pour l’ancien journaliste Pierre Ménès, cette résistance du dirigeant lensois l’amuse. « Il est bon Oughourlian quand même. Il envoie scud sur scud et c’est dur de lui donner tort », a ainsi écrit Ménès.