La prochaine signature de l’OM est déjà révélée ?

Comme indiqué par Medhi Benatia, le dossier Valentin Rongier est en haut de la pile des dirigeants marseillais. Malgré l'arrivée d'Ismaël Bennacer et la forte densité qui existe dans le cœur du jeu, l'OM souhaite étirer le bail du milieu de terrain tricolore qui expire en juin 2026. Face aux journalistes, Roberto de Zerbi a souligné son importance dans le dispositif phocéen.

« Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument » révélait Medhi Benatia au début du mois de février. Depuis, la situation a bien évolué puisque les discussions ont démarré entre les deux parties.

OM : L'annonce qui va régaler les Marseillais !

Rongier va prolonger ?

Selon les informations de La Provence, les deux parties sont d’accord pour étirer les bail. Il ne reste plus qu’à s’entendre sur les différentes modalités. Malgré la forte concurrence qui existe à son poste, exacerbée par l’arrivée d’Ismaël Bennacer, Rongier conserve la confiance de Roberto de Zerbi, qui lui a rendu hommage en conférence de presse ce vendredi.

De Zerbi valide sa prolongation

« Rongier est un joueur important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix. Bennacer est arrivé et a très bien joué. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué, notamment en raison d'une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant presque toute la première partie de la saison. Pour que Bennacer retrouve son meilleur niveau, il faut le faire jouer, cela passe par là. Mais je n'ai absolument pas oublié Rongier. Il reste un joueur très fort. Je pense que Bennacer est également un joueur du même niveau. Et si nous voulons être compétitifs, il est indispensable d'avoir plusieurs joueurs de qualité, pas seulement... » a confié le coach de l’OM avant de défier le FC Nantes, l’ancienne équipe de Rongier.