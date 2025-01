Dembélé : C’est terminé, le PSG annonce la fin !

Pierrick Levallet

S’il cartonne en ce moment, Ousmane Dembélé a néanmoins connu un début de saison mitigé avec le PSG. Maladroit devant le but, l’international français laissait également apparaître de vives tensions avec Luis Enrique. Mais finalement, tout semble être rentré dans l’ordre entre la star de 27 ans et le technicien espagnol.

Ousmane Dembélé est en grande forme en ce moment avec le PSG. Auteur de 8 buts sur les 5 derniers matchs, l’ailier de 27 ans affiche des performances de haut rang. Mais ce n’a pas toujours été le cas. Les prestations de l’international français en début de saison étaient plutôt mitigées. Ousmane Dembélé présentait notamment de grosses difficultés à la finition des actions.

Un clash a éclaté entre Dembélé et Luis Enrique

Et pour couronner le tout, de vives tensions apparaissaient entre lui et Luis Enrique. L’entraîneur du PSG avait d’ailleurs décidé de le mettre à l’écart du groupe pour le match contre Arsenal en Ligue des champions en octobre dernier (défaite 2-0). Les tensions entre Ousmane Dembélé et le coach espagnol semblent toutefois s’être apaisées récemment.

Tout est rentré dans l'ordre au PSG

Comme le rapporte SPORT, tout serait rentré dans l’ordre entre les deux parties. Luis Enrique et Ousmane Dembélé auraient mis leurs différends de côté. Le clash serait terminé entre les deux hommes, et le PSG l’aurait bien fait savoir. Leur relation ne dépasserait pas le stade du cadre professionnel, mais serait désormais plutôt bonne. De quoi rassurer le PSG pour la suite de la saison.