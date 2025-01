Luis Enrique : Le PSG annonce une masterclass !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est le coach du PSG à l’été 2023 et il se trouve qu’il soit le porte-drapeau de la nouvelle philosophie mise en place au Paris Saint-Germain. Fini la politique de stars, c’est le développement des pépites qui est prôné au club. Et au vu de l’effectif actuel, le boss du club parisien sait que le PSG a une équipe pour l’avenir et notamment grâce à Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain a lancé un nouveau projet sportif avec une politique basée sur le développement des jeunes talents. C’était en effet le témoignage choc livré par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 en interview pour Le Parisien. C’était en effet la fin des strass et des paillettes selon le président du PSG. Un an plus tard, Luis Enrique signait un contrat de deux saisons qui aurait déjà été reconduit pour deux années supplémentaires, soit jusqu’à l’été 2027.

«Si les portes de la finale s’entrouvrent pour le PSG ? Si vous regardez s’il y a un déclic psychologique, je ne pense pas»

Malgré des débuts poussifs, le PSG s’est bien rattrapé en saison régulière de Ligue des champions avec deux grosses victoires contre Manchester City (4-2) et le VfB Stuttgart mercredi soir (4-1). Un changement drastique pour les chances de victoire du Paris Saint-Germain en C1 ? Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur en zone mixte en Allemagne. « Si les portes de la finale s’entrouvrent pour le PSG ? Si vous regardez s’il y a un déclic psychologique, je ne pense pas. Contre (Manchester) City non plus je ne pense pas. Aujourd’hui, on a montré qu’on a un grand caractère, on a une grande personnalité, une grande équipe ».

«On a une équipe pour maintenant, mais aussi pour le futur»

Le président du Paris Saint-Germain a d’ailleurs assuré que le champion de France disposait d’une équipe très forte pour le présent, mais aussi l’avenir avec Luis Enrique. « On a un style, on a un ADN, et le plus important, c'est ce qu'on crée depuis un an et demi. On a une équipe pour maintenant, mais aussi pour le futur ».