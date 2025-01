Le PSG tient son buteur tant attendu, c’est une surprise !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, le temps des recherches pourrait bien être terminé ou du moins reporté. Kylian Mbappé a laissé un vide depuis son départ au Real Madrid l’été dernier. Mais toutefois, Bradley Barcola dans un premier temps et Ousmane Dembélé plus récemment sont parvenus à reprendre le flambeau de buteur du PSG. Dembélé, repositionné dans l’axe, serait susceptible d’être l’avant-centre tant attendu par les dirigeants.

Ousmane Dembélé (27 ans) serait-il l’attaquant tant recherché par les dirigeants du PSG dans l’optique de succéder à Kylian Mbappé ? Depuis le départ du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid à la dernière intersaison, les décideurs parisiens semblent avoir multiplié les pistes pour lui succéder. Que ce soit Victor Osimhen, Viktor Gyökeres ou encore plus récemment Jhon Duran pour l’été prochain quand bien même le buteur colombien d’Aston Villa semble être bien parti pour rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en Arabie saoudite.

Ousmane Dembélé empile les buts, le numéro 9 surprise du PSG

Ousmane Dembélé a été récemment repositionné dans une position de faux numéro 9 par Luis Enrique. Ce fut le cas lors de son entrée en jeu contre Manchester City la semaine dernière (4-2). Et bis repetita à Stuttgart ce mercredi soir (4-1). Le champion du monde tricolore a signé le premier triplé de sa carrière en Ligue des champions, permettant au PSG de valider sa place pour les barrages de la C1 en 16èmes de finale en arrachant la 15ème place de la saison régulière. En attendant le tirage au sort de vendredi par le biais duquel le Paris Saint-Germain saura qui du Stade Brestois ou de l’AS Monaco il rencontrera en février, Ousmane Dembélé continue de régaler Luis Enrique et les supporters du PSG.

«Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but, j’ai cette lucidité pour marquer»

Auteur de 5 buts lors des trois dernières sorties du PSG et de 8 réalisations à l’occasion de ses 5 derniers matchs avec le club de la capitale, Dembélé s’est confié au micro de Canal+ sur son nouveau rôle plus axial au Paris Saint-Germain.

« Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but, j’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. J’espère que ça va continuer ». Reste à savoir si la bonne série actuelle d’Ousmane Dembélé devant le but continuera à Brest samedi.