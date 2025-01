Mercato - PSG : Un transfert à la Cristiano Ronaldo se prépare !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne dirait pas non à une arrivée de Mohamed Salah, libre de tout contrat en fin de saison. Le club parisien aurait évoqué vaguement cette opération avec des intermédiaires, mais pas directement avec le buteur de Liverpool. En attendant une offensive concrète de Nasser Al-Khelaïfi, l'Arabie Saoudite avance ses pions et envisage de lui proposer un contrat démesuré.

L’occasion est beaucoup trop grande pour la laisser passer sans réagir. En fin de contrat en juin avec Liverpool, Mohamed Salah est très loin d’une prolongation de contrat. Les négociations sont au point mort et l’attaquant égyptien semble se faire une raison. « Si je vais rester ? Je n'en suis pas sûr, mais je vais donner le meilleur de moi-même » avait-il confié mardi dernier. Évidemment, cela a éveillé l’intérêt de certains cadors, à commencer par le PSG.

Le PSG avance ses pions

Selon les informations de L’Equipe et de TBR Football, le PSG suivrait la situation de près. A en croire le média anglais, le club parisien aurait échangé avec des intermédiaires au sujet d’une possible offensive l’été prochain. Mais pour l’heure, il n’existe aucun contact direct entre Nasser Al-Khelaïfi et Mohamed Salah, qui s’apprécient grandement.

L'Arabie Saoudite va lancer son offre

Le PSG se contente d’observer, tout le contraire de l’Arabie Saoudite. En quête d’une nouvelle tête d’affiche, le championnat saoudien chercherait à accueillir l’international égyptien, véritable icône du monde arabe. Pour le convaincre de signer, le pays lui concocterait un contrat « bouleversant », similaire à celui proposé à Cristiano Ronaldo en janvier 2023.