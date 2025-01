Attaque de feu au PSG, le projet fou de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, le PSG s'est attaché les services d'un nouvel attaquant en recrutant Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€. L'ailier gauche pourrait débarquer pour concurrencer directement Bradley Barcola, mais Luis Enrique a une autre idée et prépare du lourd avec ses attaquants. Un projet assez fou mais qui pourrait bien porter ses fruits.

En déboursant 70M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a une nouvelle fois renforcer son secteur offensif, désormais très fourni puisqu'en plus du Géorgien, Luis Enrique peut s'appuyer sur Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Lee Kang-In et dans une moins mesure Marco Asensio.

Luis Enrique prépare une attaque de feu

Une situation qui aurait pu créer un problème pour de nombreux entraîneurs, mais pas Luis Enrique. En effet, L'EQUIPE révèle que l'idée de l'entraîneur du PSG est de miser à fond sur la concurrence et la polyvalence afin de se rendre le plus imprévisible possible. Ainsi, par exemple, samedi contre Reims, Bradley Barcola est entré à droite, avant de basculer côté gauche avec la sortie de Gonçalo Ramos et le passage de Khvicha Kvaratskhelia dans l'axe. Un projet assez fou qui pourrait offrir une attaque de feu au PSG.

Un adepte de la polyvalence

Et pour cause, tous les attaquants parisiens peuvent occuper différentes positions. C'est d'ailleurs ce qui plait à Luis Enrique. « Nous avons maintenant sept attaquants pour trois positions. Je veux voir comment ils attaquent, comment ils défendent, comment ils aident l'équipe. C'est la meilleure arme que nous puissions avoir : la polyvalence », confiait-il en conférence presse mardi.