Luis Enrique - PSG : Malaise avec une star du vestiaire !

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a pris pour habitude de maintenir le suspense pour ses compositions d’équipe, souhaitant donner le moins d’information possible à ses adversaires. Ce qui peut parfois provoquer quelques moments embarrassants, comme c’est arrivé il y a quelques mois avec un cadre du vestiaire.

Ce mercredi, le PSG affronte Stuttgart lors de l'ultime journée de la phase de ligue de Ligue des champions, une rencontre décisive pour le club de la capitale, 22e au classement, qui n’a pas encore officiellement décroché son billet pour les barrages. Sur quels joueurs Luis Enrique va donc miser pour ce rendez-vous important ? La réponse reste incertaine, comme c’est très souvent le cas avec le technicien espagnol.

Un joueur a appris qu’il ne serait pas dans le groupe par un salarié du PSG

Depuis son arrivée dans la capitale, Luis Enrique a pris pour habitude de rester secret sur ses compositions d’équipe, y compris avec ses propres joueurs. L’Équipe raconte dans ses colonnes du jour qu’un cadre du vestiaire n’a pas vraiment apprécié d’apprendre sa mise à l’écart du groupe pour un match à l’automne avant la publication officielle des joueurs retenus par Luis Enrique, la nouvelle ayant fuité par un salarié qui n’exerçait pourtant pas de fonction dans le secteur sportif.

« Je trouve ça extraordinaire »

La méthode de Luis Enrique a toutefois des adeptes au sein du PSG. « Personnellement, je ne l’avais jamais vécu, on savait l'équipe avant. Mais avec cette méthode, je trouve ça extraordinaire, a notamment reconnu Lucas Hernandez mardi en conférence de presse. Cela force tous les joueurs à être prêts, mentalement, pour débuter le match. Sinon, c’est vrai que, comme j'ai eu dans d'autres clubs, ceux qui savent qu’ils ne vont pas jouer peuvent moins donner à l’entraînement. Là, tout le monde est à 100% à l'entraînement, idem le jour du match, et après c’est au coach de décider qui va débuter et ne pas débuter. » Il faudra donc faire preuve de patience avant d’avoir une idée précise du onze qui débutera en Allemagne ce mercredi soir.