PSG : Catastrophe historique pour le Qatar ?

La semaine dernière, le PSG réussissait à renverser Manchester City pour s’imposer (4-2). Une victoire primordial pour le club de la capitale afin de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Ce mercredi, face à Stuttgart, Paris arrive en bonne position pour continuer dans la compétition européenne, mais il existe toujours la possibilité de se faire éliminer avant la phase à élimination directe. Se dirige-t-on alors vers une catastrophe historique pour le PSG ?

Dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, le PSG se fait peur depuis le début de la compétition. Le club de la capitale a eu énormément de mal sur la scène européenne, jusqu’à risquer une élimination avant même la phase à élimination directe. Depuis la prise de pouvoir du Qatar à Paris, le PSG a toujours réussi à atteindre ce stade de la compétition. Mais cette année, rien n’est encore assuré avant le dernier match de la phase de ligue face à Stuttgart ce mercredi. 22ème avant cette ultime journée, l’équipe dirigée par Luis Enrique a son destin entre les mains pour terminer dans les 24 qualifiés.

Un nul pour qualifier le PSG ?

Grâce à sa victoire face à Manchester City la semaine dernière, le PSG respire aujourd’hui beaucoup mieux en vue d’une qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a son destin entre ses mains et à l’instar de Stuttgart, son adversaire de ce mercredi, Paris n’a besoin que d’un match nul pour assurer sa place dans les 24 qualifiés. Mais Luis Enrique et ses joueurs peuvent encore craindre le pire en cas de scénario catastrophe. En effet, voir le PSG éliminé après la rencontre face à Stuttgart est tout à fait possible.

En danger en cas de défaite…

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a toujours réussi à se sortir de la première phase de la Ligue des Champions. Cela continuera-t-il cette saison ou connaitra-t-on une élimination précoce historique du club de la capitale ? Pour cela, il faudrait donc que le PSG s’incline face à Stuttgart, mais pas seulement. En effet, il faudra aussi que 3 critères soient remplis parmi les suivants : Benfica gagne, fait nul ou perd contre la Juventus en gardant une meilleure différence de buts que le PSG, le Sporting Portugal gagne face à Bologne, fait nul ou obtient une meilleure différence de buts que le PSG, Manchester City bat Bruges, le Dinamo Zagreb bat le Milan AC, Donetsk gagne à Dortmund et refait son retard à la différence de buts.

Alors, va-t-on connaitre une catastrophe historique pour le PSG ?