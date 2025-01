«J’ai signé au PSG» : Il donne la raison de son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG sortait le chéquier pour recruter Lucas Hernandez. L’international français, alors au Bayern Munich, a rejoint le club de la capitale moyennant environ 40M€. Un nouveau défi pour le défenseur. Mais pourquoi avoir choisi de s’engager avec le PSG ? Lucas Hernandez a dévoilé l’une des principales raisons.

International français, Lucas Hernandez n’avait toutefois jamais joué en France jusqu’à l’été 2023. Révélé à l’Atlético de Madrid, le défenseur avait ensuite rejoint le Bayern Munich. Le voilà désormais au PSG. Lucas Hernandez évolue ainsi en Ligue 1 avec le club de la capitale, tout en espérant ajouter une Ligue des Champions à son palmarès. L’une des raisons de sa signature à Paris.

« J’ai signé ici au PSG pour plusieurs raisons »

Ce mardi, Lucas Hernandez était en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions face à Stuttgart. Le joueur du PSG a alors évoqué son choix de rejoindre le club de la capitale, expliquant : « J’ai signé ici au PSG pour plusieurs raisons. Une des raisons c’est cette Ligue des Champions et je suis apte pour demain si le coach décide de me donner du temps de jeu et tout donner pour cette équipe ».

Le PSG va-t-il continuer en Ligue des Champions ?

La Ligue des Champions sera-t-elle pour cette année pour le PSG ? Encore faut-il se qualifier pour la suite de la compétition. Avant d’affronter Stuttgart, le club de la capitale n’est pas encore assuré de passer au tour suivant. Il est donc encore possible que le PSG se fasse éliminer en cas de mauvais résultat en Allemagne.