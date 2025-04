OM : La discussion avec… Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de 12 ans au haut niveau au PSG et à la Juventus, Adrien Rabiot a souhaité relever un tout autre challenge à l’OM où il est doté d’une expérience unique par rapport au reste de l’effectif. Le milieu de terrain de 30 ans a partagé la sagesse acquise auprès de Cristiano Ronaldo notamment au détour de discussions.

Avant de signer à l’OM en septembre 2024, Adrien Rabiot a côtoyé bien des stars. Que ce soit Neymar, Dani Alves ou Zlatan Ibrahimovic au PSG. Mais ce n’est pas tout. Lors de ses cinq saisons passées à la Juventus, l’international français a été au contact des légendes Gianluigi Buffon ainsi que Cristiano Ronaldo.

«Je parlais avec Cristiano»

De quoi lui faire engranger une certaine expérience apprise à leurs côtés et un niveau de professionnalisme important qu’il essaie d’instaurer dans un OM plus jeune que lui. Le milieu de terrain de 30 ans s’est livré à ce sujet en conférence de presse. « J'essaie de transmettre ce qu'on m'a transmis à la Juventus, je parlais avec Cristiano (ndlr Ronaldo),(Gonzalo) Higuain, (Sami) Khedira, (Miralem) Pjanic, (Gianluigi) Buffon, (Giorgio)Chiellini... ».

«Cette mentalité d'être toujours à 100%»

Le discours d’Adrien Rabiot, rapporté par Le Phocéen, lui a permis d’étaler son apprentissage auprès des plus grands. « Ils m'ont beaucoup transmis, cette mentalité d'être toujours à 100%. On joue comme on s'entraîne, c'est ce que j'essaie de transmettre aux plus jeunes. J'essaie de rendre. C'est mon rôle, comme d'autres joueurs dans cette équipe ». Une source d’inspiration pour l’OM.